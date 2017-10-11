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11.10.2017 (08:52)

В Приморье впервые пройдет межвидовое российско-индийское международное учение «ИНДРА-2017»

В текущем году международное учение впервые пройдет в межвидовом формате по единому замыслу. Вместо проводимых ранее учений «Индра-Неви-2016», «АвиаИндра-2016» и «Индра-2016» спланировано одно учение с привлечением боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа и сухопутных подразделений индийской армии.

В ходе подготовки к учению представители российской и индийской сторон уточнили районы проведения учения, состав привлекаемых сил и средств, а также порядок материального обеспечения. Представители индийской стороны предварительно осмотрели полигоны «Сергеевский», «Мыс Клерка» и «Бамбурово», на которых пройдут эпизоды учения, а также аэродромы «Центральная Угловая» и «Кневечи». 

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Учения , Индра-2017
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