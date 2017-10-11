11.10.2017 (08:33)

КСОР ОДКБ и подразделения ЮВО отразят попытку полуторатысячной группировки условных НВФ пересечь государственную границу

Остановить и уничтожить полуторатысячную группировку незаконных вооруженных формирований на границе одного из государств ОДКБ Коалиционными силами оперативного реагирования (КСОР) и подразделениями российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, предстоит сегодня в ходе розыгрыша тактических действий на полигоне Алагяз.

Подразделения ВС Армении впервые выполнят учебно-боевые задачи в составе разведывательных огневых и ударных контуров.

Огневое поражение условному противнику нанесут объединенные силы разведки и спецподразделений, действующие в составе единых разведывательно-огневых и ударных контуров.

Масштабный тактический розыгрыш пройдет с участием руководства главного штаба совместного учения «Взаимодействие-2017».

Руководит учением командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Совместное учение «Взаимодействие-2017» проводится в рамках единого замысла оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017» коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В ходе розыгрыша практических действий на полигоне Алагяз подразделения вооруженных сил четырех государств отработают три тактические задачи, в которых будет задействовано более 1 тыс. военнослужащих, включая подразделения специального назначения из шести государств - участников международных маневров, а также около 250 единиц вооружения военной техники.

Учения проводятся на полигонах Алагяз и Баграмян Республики Армения в период с 9 по 13 октября с.г.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице