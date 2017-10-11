11.10.2017 (07:50)
Более 70 тонн грузов в текущем году перевезли экипажи Ми-26 соединения армейской авиации ВВО в ходе дежурства в арктической зоне ответственности
Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, завершили дежурство в Арктической зоне ответственности округа.
В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в частности на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Помимо этого, экипажами армейской авиации были доставлены 2 гидравлических пресса, общей массой около 15 тонн, на остров Врангеля для осуществления работ экологическим подразделением ВВО.
Были осуществлены мероприятия, направленные на проведение ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.
Маршруты перелетов проходили через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром, что требовало от летного состава наивысшего мастерства и опыта. С поставленными задачами экипажи справились.
В текущем месяце летчики совершат перебазирование авиационной техники в пункт постоянной дислокации в Хабаровском крае.