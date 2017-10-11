11.10.2017 (07:50)

Более 70 тонн грузов в текущем году перевезли экипажи Ми-26 соединения армейской авиации ВВО в ходе дежурства в арктической зоне ответственности

Экипажи вертолетов Ми-26 соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, завершили дежурство в Арктической зоне ответственности округа.

В ходе несения дежурства военные летчики доставили более 70 тонн грузов различного назначения в отдаленные гарнизоны ВВО, дислоцированные в частности на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Помимо этого, экипажами армейской авиации были доставлены 2 гидравлических пресса, общей массой около 15 тонн, на остров Врангеля для осуществления работ экологическим подразделением ВВО.

Были осуществлены мероприятия, направленные на проведение ротации военнослужащих, несущих боевое дежурство в арктической зоне ответственности округа.

Маршруты перелетов проходили через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями, в частности низкими температурами и сильным ветром, что требовало от летного состава наивысшего мастерства и опыта. С поставленными задачами экипажи справились.

В текущем месяце летчики совершат перебазирование авиационной техники в пункт постоянной дислокации в Хабаровском крае.

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