11.10.2017 (05:40)

На базе Тихоокеанского флота проводятся сборы Морской авиации ВМФ по противолодочной подготовке

В Приморье на базе аэродромов Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) под руководством командующего Морской авиацией Военно-Морского Флота генерала-майора Игоря Кожина проводятся сборы летного состава по противолодочной подготовке.

Для участия в сборах на Дальний Восток на своей технике прибыли летчики Северного, Черноморского и Балтийского флотов. В рамках учения в полигонах боевой подготовки ТОФ с аэродромов Елизово, Каменный ручей и Кневичи действуют самолёты и вертолёты противолодочной авиации Ту-142, Ил-38Н и Ка-27ПЛ. Основными целями проводимого мероприятия является отработка взаимодействия экипажей противолодочной авиации флотов, освоение новых тактических приёмов в различных метеоусловиях и выполнение учебно-боевых упражнений на незнакомых полигонах.

Помимо задач по поиску и слежению за подводными лодками условного противника экипажи самолётов Ту-142 провели дозаправку в воздухе от самолёта-заправщика Ил-78 командования Дальней авиации.

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