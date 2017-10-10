10.10.2017 (22:00)

Учение РВСН с выводом пусковых установок «Тополь» на маршруты боевого патрулирования началось в Алтайском крае

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения, в РВСН началось масштабное командно-штабное учение (КШУ) с Барнаульским ракетным соединением (Алтайский край).

В общей сложности в учении примут участие более 4 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 400 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения планируется отработать широкий круг задач и вводных, в том числе по приведению соединений и частей в высшие степени боевой готовности, совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования, противодействию диверсионным формированиям, отражению ударов высокоточного оружия условного противника, выполнению боевых задач в условиях активного радиоэлектронного подавления и др.

В данном КШУ на качественно новом уровне будут отрабатываться вопросы маскировки подвижных грунтовых ракетных комплексов, вывода частей и подразделений РВСН из под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Планируется широкое применение авиации. Для отработки вопросов прикрытия позиционного района дивизии и имитации действий авиации условного противника будет использовано звено сверхзвуковых истребителей-перехватчиков.

Для имитации диверсионно-разведывательных групп противника на учение привлекаются подразделения спецназа.

Ракетное соединение вооружено подвижным грунтовым ракетным комплексом «Тополь».

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