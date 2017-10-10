10.10.2017 (18:17)

Новый патрульный катер типа «Раптор» поступит на Балтийский флот

В Санкт-Петербурге состоялась церемония подписания акта передачи в состав Военно-Морского Флота (ВМФ) России новейшего патрульного катера проекта 03160 («Раптор»). Это 12-й по счету катер в серии, который построен на санкт-петербургском предприятии «Пелла» по заказу ВМФ. Катер войдет в состав Балтийского флота.

Государственные испытания очередного патрульного катера «Раптор» успешно прошли в морских полигонах в акватории Балтийского моря. Катера этого проекта являются самыми скоростными в составе надводных сил ВМФ России.

«Наряду со строительством кораблей морской и океанской зоны Главное командование ВМФ уделяет внимание и развитию малотоннажной высокомобильной составляющей надводных сил, – отметил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников. – Катера типа «Раптор» имеют превосходные характеристики для эффективных действий в акваториях, прилегающих к пунктам базирования Военно-Морского Флота».

Справочно:

Катер предназначен для выполнения в светлое и темное время суток таких задач как доставка группы военнослужащих (не менее 20 человек) с обеспечением максимально возможной быстроты при погрузки группы на борт катера и последующей ее высадки; несение патрульной службы в назначенных районах; перехват и задержание малоразмерных целей; участие в спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период, в светлое и тёмное время суток с удалением от места базирования до 100 миль.

Длина – 16,9 м, экипаж – 3 человека, скорость хода – 50 узлов; суммарная мощность – 2300 л.с.

Броневая защита – бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр 14,5 мм, дальность обнаружения цели 3000 м, прицельная дальность стрельбы 2000 м; два пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм.

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