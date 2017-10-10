10.10.2017 (20:54)

В Румынии после завершения ремонтно-восстановительных работ открыто воинское захоронение времен Великой Отечественной войны

10 октября 2017 года в румынском городе Брашов, административном центре одноименного уезда, после ремонтно-восстановительных работ состоялось открытие российского (советского) воинского кладбища.

Российское воинское захоронение в городе Брашов расположено в западной части города, на территории Кладбища Героев «Шпренгь», в непосредственной близости от румынского воинского захоронения. Согласно архивным документам в 1941-1945 годах на данном воинском кладбище было захоронено 556 советских военнослужащих Красной Армии.

В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ память о 422 военнослужащих, установленных представительством Минобороны России в Румынии, была увековечена на мраморных именных мемориальных плитах.

В церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Румынии Валерий Кузьмин, сотрудники Представительства Минобороны России по военно-мемориальной работе в Румынии, архиепископ Солнечногорский Сергий, представители Русской православной церкви и местной епархии и администрации города Брашов.



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