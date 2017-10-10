10.10.2017 (20:41)

Боевую экипировку «Ратник» оснастят новыми часами, способными бесперебойно работать при воздействии средств РЭБ

Часы, способные бесперебойно работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также электромагнитных импульсов, войдут в состав российской военной экипировки «Ратник».

Часы оснащены механизмом с автоподзаводом, они способны работать в сложных климатических (от –40°С до +50°С) и эксплуатационных условиях, у них есть модификация, с которой можно плавать в воде. Общий вес часов с браслетом не превышает 100 граммов, срок их службы — не менее 10 лет.

Серийные поставки «Ратника» второго поколения в Вооруженные Силы Российской Федерации начались в этом году. Комплект экипировки «солдата будущего» объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около 10 различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.



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