10.10.2017 (20:22)

В Краснодарском крае захоронены останки советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны

В поселке Стрелка Темрюкского района Краснодарского края прошла церемония захоронения останков 93 неизвестных советских воинов, обнаруженных поисковиками в 2017 году.

Красноармейцы и краснофлотцы были подняты в ходе экспедиций этого года участниками краевых поисковых отрядов ДОСААФ «Тамань» и «Черномор», а также краеведческого отряда «Поиск» — подразделения «Поискового движения России». Осенью 1943 года в Темрюкском районе проходили ожесточённые кровопролитные бои, сопровождавшиеся большими потерями советских войск.

Важно отметить, что большинство павших воинов были найдены на территории поселка Стрелка. Этому предшествовала огромная архивная работа и опросы местных жителей. Благодаря поисковикам за последние несколько лет сотни погибших героев были преданы земле с воинскими почестями.

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