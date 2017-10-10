10.10.2017 (19:50)

Участники лыжероллерного марафона в парке «Патриот» показали высокий уровень подготовки

В подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел лыжероллерный марафон. В соревнованиях участвовали профессионалы и любители этого вида спорта. Участники гонки преодолевали дистанцию протяжённостью от 6 до 60 километров в зависимости от возрастной группы.

В состязании приняли участие совсем юные спортсмены и ветераны лыжероллерного спорта спорта. А среди почётных гостей гонки присутствовали олимпийские чемпионы по лыжному спорту.

После финальных заездов состоялось торжественное награждение. Победителям соревнований были вручены медали и памятные кубки.

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