Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

10.10.2017 (19:50)

Участники лыжероллерного марафона в парке «Патриот» показали высокий уровень подготовки

В подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел лыжероллерный марафон. В соревнованиях участвовали профессионалы и любители этого вида спорта. Участники гонки преодолевали дистанцию протяжённостью от 6 до 60 километров в зависимости от возрастной группы.

В состязании приняли участие совсем юные спортсмены и ветераны лыжероллерного спорта спорта. А среди почётных гостей гонки присутствовали олимпийские чемпионы по лыжному спорту.

После финальных заездов состоялось торжественное награждение. Победителям соревнований были вручены медали и памятные кубки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Парк Патриот , Спорт
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false