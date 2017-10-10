10.10.2017 (19:17)

В филиале Центрального военно-морского музея в Балтийске состоится открытие выставки «Непобедимый Ушаков»

12 октября в филиале Центрального военно-морского музея — музее Балтийского флота — состоится открытие выставки «Непобедимый Ушаков», посвященной жизни великого российского флотоводца, не потерпевшего ни одного поражения в морских сражениях.

В музее публике будут представлены десятки экспонатов, некоторые из которых по-настоящему уникальны. В том числе — портрет адмирала работы неизвестного художника, возможно написанный еще при жизни Федора Ушакова в начале IXX века, образцы холодного и огнестрельного оружия второй половины XVIII века, а также награды, картины, литографии и иные уникальные экспонаты.

Адмирал Федор Ушаков из многочисленных сражений не проиграл ни одного. Ни один его матрос не попал в плен. Своими победами над турками он закрепил за Россией Крым, внес особый вклад в школу военно-морского искусства, в создание Черноморского флота и устройство Севастополя, освобождение Ионических островов и написание первой греческой Конституции нового времени.

Уникальность Федора Федоровича Ушакова и в том, что он стал единственным в мире флотоводцем, прославленным в лике святых.

Справочно:

Федор Федорович Ушаков (1745–1817) — великий российский флотоводец, чья жизнь стала примером беззаветного служения Отечеству и духовного подвижничества. Его жизненный путь отмечен образцовым примером выполнения долга на каждом поприще, которое ему было поручено: участие в походах русских кораблей и эскадр на Север и в Средиземное море, вооруженная борьба на южных рубежах и Черном море, кораблестроение на Дону и в Херсоне и др.

Во время Русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Ушаков проявил себя чередой блестящих побед в сражениях в Керченском проливе, у острова Тендра и мыса Калиакрия, продемонстрировав выдающиеся способности тактика.

Средиземноморская кампания утвердила его статус великого флотоводца, покорителя неприступной крепости Корфу. Адмирал Ушаков показал, что флот может быть эффективным средством внешней политики, благодаря его флотоводческой деятельности Россия закрепила за собой статус великой морской державы. Ушаков стал, по существу, создателем Республики Соединенных Островов — первой, со времени падения Константинополя, формы греческой государственности.

Оценивая флотоводческое наследие адмирала Федора Ушакова, следует отметить, что оно уникально. Его действия были чрезвычайно эффективны при решении практически всего спектра задач — как самостоятельно, так и совместно с армией (десантные и противодесантные действия, содействие войскам в наступательных и оборонительных действиях на приморских направлениях).

Помимо отличной выучки, боевого опыта, необходимо отметить, возможно, самый главный элемент успеха — личные качества флотоводца: умение в максимальной степени мобилизовать свои волевые качества, превращая работу ума в боевое творчество. В быстро меняющейся боевой обстановке Ушаков обладал способностью мгновенно принимать решения и идти на оправданный риск.

Федор Федорович Ушаков явился первым отечественным флагманом европейского уровня, которого можно смело поставить в один ряд с такими его знаменитыми современниками, как Д. Родни, А. Сюффрен, Д. Джервис и Г. Нельсон.

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