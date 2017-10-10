10.10.2017 (18:25)

Военные психологи в ходе всеармейского сбора осваивают новые психодиагностические методики

В ходе всеармейского учебно-методического сбора «Школа военных психологов», проходящего на территории Балтийской военно-морской базы, военные психологи освоили навыки практической работы с новыми психодиагностическими методиками, которые были разработаны в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Военно-медицинской академии.

Учебные занятия проводились с применением обновленного программного обеспечения, адаптированного для действующего автоматизированного рабочего места войскового психолога АРМ ВП 83т379.

Открытие форума военных психологов ВС РФ состоялось 9 октября.

В начале сбора перед его участниками выступил заместитель командующего войсками Западного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Юрий Евтушенко, который зачитал приветственное слово статс-секретаря – заместителя Министра обороны Николая Панкова и поделился опытом работы в ходе совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2017».

В мероприятии принимают участие более 100 практикующих военных психологов, прибывших на Балтийский флот из всех военных округов и флотов.

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