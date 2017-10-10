10.10.2017 (18:15)

«Соколы России» выступят на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Экипажи авиационной группы высшего пилотажа «Соколы России» выступят на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Летчики Воздушно-космических сил покажут маневренный воздушный бой с применением наступательно-оборонительных приемов на ограниченном пространстве и малой высоте, что обеспечивает зрелищность пилотажа, позволяет зрителям увидеть происходящее в воздухе, оценить маневренные возможности отечественных истребителей и мастерство летчиков. Полеты пройдут на малой высоте до 200 метров и ограниченном пространстве непосредственно над местом показа, на больших скоростях 500-800 километров в час.

Помимо воздушного боя экипажи пилотажной группы «Соколы России» продемонстрируют групповой пилотаж в полётном порядке «ромб», состоящем из 4 истребителей, выполнят комплекс фигур – «петлю Нестерова», «бочку», «ракушку», «вираж», «роспуск» и другие на минимальных интервалах и дистанциях.

Ведущий группы полковник Александр Гостев выполнит одиночный пилотаж. Зрители увидят традиционные фигуры – «колокол», проход на малой скорости, «ухо», «нож», «кадушка», а также фигуры, которые впервые включены в программу.

Их освоение и применение расширяет боевые возможности многоцелевого истребителя, позволяют пилоту эффективно применять оружие при завоевании господства в воздухе.

Выступление экипажей Воздушно-космических сил запланировано на 17 октября и пройдет над береговой линией в районе Олимпийского парка.

«Соколы России» – единственная пилотажная группа, которая на боевых самолётах показывает тактические приёмы воздушного боя. Летчики авиационной группы постоянно совершенствуют свое летное мастерство, активно осваивают новые и модернизированные самолеты оперативно-тактической авиации (Су-30СМ, Су-35С) с последующим обучением на них летчиков строевых частей Воздушно-космических сил.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице