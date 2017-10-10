10.10.2017 (18:02)

В Самаре открыли музей в бункере, который был построен для Маршала Советского Союза Георгия Жукова

10 октября в Самаре на территории военного санатория «Волга» состоялось открытие музея в бункере Жукова.

По данным историков, бункер Генерального штаба СССР был построен в 1941 году для того, чтобы обеспечить бесперебойное управление войсками в случае дальнейшего отступления армии на восток. С 2000 года бункер был заброшен.

По словам начальника санаторно-курортного комплекса «Приволжский» Михаила Крупнова, силами санатория «Волга» в нерабочее время на энтузиазме сотрудников была откачана вода, вывезено более 30 КамАЗов мусора, проведено освещение, электроснабжение, восстановлены входы.

Сейчас музей полностью готов к работе. Бункер Жукова насчитывает более 200 экспонатов. Среди них музыкальные пластинки, книги, вещи солдат времен Великой Отечественной войны. С 20 октября в музее стартуют групповые экскурсии.

Самара (Куйбышев до 1991 г., являлся запасной столицей СССР) располагает несколькими бункерами, где во времена Второй мировой войны могло разместиться советское командование. Самый известный из них — бункер Сталина. Сооружение было создано в качестве резервного местонахождения ставки Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Иосифа Сталина. Бункер был построен в 1942 году на глубине 37 метров и рассекречен в 1990 году. Сейчас там работает музей.

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