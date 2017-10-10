10.10.2017 (18:05)

«Красная звезда» сообщает об итогах совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2017»

Газета «Красная звезда» в среду расскажет о совещании, посвященном подведению итогов совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2017». Совещание прошло под руководством Министра обороны России генерал армии Сергей Шойгу сегодня.

В газете помещён репортаж из Псковской области, где батальонные тактические группы сил специальных операций Республики Беларусь и Воздушно-десантных войск Российской Федерации отрабатывают учебно-боевые задачи.

Также новый номер сообщит о командно-штабном учении на Каспийской флотилии, где отрабатываются вопросы содействия сухопутным войскам на приморском направлении, а также репортаж об учении Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2017» в Армении под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова.

«Красная звезда» продолжает проект «Электронная приемная», реализуемый совместно с Управлением Министерства обороны РФ по работе с обращениями граждан (Общественной приемной Министра обороны РФ). В новом номере на вопросы читателей отвечает начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

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