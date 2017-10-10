10.10.2017 (17:31)

В новом номере «Военной мысли» ученые ищут возможные способы материально-технического обеспечения перспективных войск КС ОДКБ

Октябрьский номер научного журнала «Военная мысль» представляет статью коллектива авторов, возглавляемых начальником Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулева, генерал-лейтенантом Андреем Топоровым. Ученые предложили классификацию потенциальных способов материально-технического обеспечения перспективных войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной безопасности.

В рамках развития системы коллективной безопасности ОДКБ, основные направления которого изложены в ряде документов стратегического планирования, принятых и утвержденных президентами стран-членов ОДКБ на период до 2020-2025 годов, одна из ключевых и важнейших задач – интегрирование созданных и вновь формируемых компонентов системы коллективной безопасности в Войска (Коллективные силы) ОДКБ и, как следствие, интегрирование национальных компонентов материально-технического (тылового и технического обеспечения) в объединенную (или единую) систему.

В статье рассмотрены некоторые теоретические подходы по формированию такой объединенной (единой) системы МТО перспективных Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

В частности, предлагается классификация потенциальных способов МТО группировок перспективных Войск (Коллективных сил) ОДКБ в целом, а также существующих компонентов системы Коллективной безопасности (КСОР, КС БР ЦАР, КАС, МС) в частности, при проведении совместных операций в различных регионах коллективной безопасности. Представлены краткое описание и содержание изложенных способов МТО. Также предложена классификация сил и средств МТО, участвующих в реализации того или иного способа МТО.

Обоснованы практические рекомендации по использованию рассмотренных положений при разработке и научном обосновании системы руководящих документов, регламентирующих организацию и порядок материально-технического обеспечения группировок Войск (Коллективных сил) ОДКБ, актуальность и важность которых на данном этапе развития системы коллективной безопасности ОДКБ несомненна.

Топоров А.В. и др. Классификация потенциальных способов МТО перспективных войск (Коллективных сил) ОДКБ

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