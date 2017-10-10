10.10.2017 (17:23)

Команда ЮВО-1 победила на «Эльбрусиаде»-2017

Команда Южного военного округа-1 победила на Кубке Вооруженных Сил России «Эльбрусиада»-2017.

Соревнования прошли на базе Центра горной подготовки военнослужащих в поселке Терскол (Кабардино-Балкария).

В турнире приняли участие семь команд: ЮВО-1, ЦВО, ЗВО, ВВО, ВДВ, ВИФК и ДВОКУ. Команда ЮВО-2 участвовала вне зачета, а команда ВКС участвовала в качестве спасательного отряда.

Задачей спортсменов-военнослужащих было как можно быстрее подняться от приюта «Бочки» (высота – 3750 метров) к Западной вершине Эльбруса (5642 метра).

По итогам восхождения команда ЮВО-1 преодолела маршрут за 2 часа 39 минут. Второй к финишу пришла команда ВВО (3 часа 38 минут), третьей – команда ВИФКа (3 часа 54 минуты). Команда ЦВО сошла с дистанции.

На награждении победителей и призеров «Эльбрусиады»-2017 присутствовали заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта (УФПиС) Вооруженных Сил РФ полковник Андрей Зыков и старший инспектор отдела горной подготовки УФПиС майор Сергей Сорока.

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