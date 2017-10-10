10.10.2017 (16:20)

Более 3000 военнослужащих по призыву прибудут нынешней осенью на Северный флот

В рамках начавшейся осенней призывной кампании Северный флот готовится принять более 3000 военнослужащих по призыву. Из этого числа более 2000 молодых людей будут призваны из Мурманской, Архангельской областей, Республики Коми, а также из других субъектов Российской Федерации.

Дополнительно около 1000 человек будут распределены на должности младших специалистов после окончания учебных центров Министерства обороны Российской Федерации.

Выпускников учебных центров ожидают на кораблях Кольской флотилии разнородных сил, в дивизии ракетных кораблей.

Первая команда новобранцев прибудет в пункт приёма и распределения военнослужащих в Североморске на следующей неделе. По прибытии они пройдут приёмно-техническую и медицинскую комиссии, а затем их направят для прохождения службы в соединения и части армейского корпуса, армии ВВС и ПВО, материально-технического обеспечения флота, а также в морскую пехоту и на отдельные надводные корабли, которые не задействованы в выполнении задач дальних походов.

Для прохождения службы молодому пополнению на кораблях и в береговых частях созданы все необходимые социально-бытовые условия. Продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение организовано в соответствии с современными требованиями Министерства обороны России.



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