10.10.2017 (16:00)

Министр обороны России подвел итоги учения «Запад-2017»

Глава военного ведомства России генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня совещание, посвященное подведению итогов совместного российско-белорус­ского стратегического учения «Запад-2017».

Он напомнил, что оно проходило с 14 по 20 сентября на полигонах России и Белоруссии.

Министр обороны обратил особое внимание на тот факт, что учение стало беспрецедентным по своей открытости.

Его освещали 548 российских и иностранных журналистов, опубликовано около 16 тысяч материалов, более 5 тысяч из них – за рубежом.

С информацией о ходе учения, размещённой Министерством обороны в Интернете, ознакомилось почти 12 с половиной миллионов человек.

Глава военного ведомства ещё раз подчеркнул, что «замысел учения, разработанный генеральными штабами воору­жённых сил России и Белоруссии, носил сугубо оборонительный характер».

К учению привлекались органы военного управления и войска Западного военного округа, соединения и воинские части других военных округов и вооружённых сил Республики Беларусь, федеральные органы исполнительной власти.

Всего было задействовано 12 700 военнослужащих, до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолётов и вертолётов, 10 кораблей.

Как отметил Министр обороны, «в ходе манёвров особое внимание уделялось вопросам совершенствования оперативной совместимости штабов различных уровней при планировании действий соединений и воинских частей Объединённым командованием Региональной группировки войск».

Были апробированы положения новых уставных документов вооружённых сил двух стран.

«Особенностью учения стало создание в короткие сроки группировки войск на основе боеготовых в мирное время воинских формирований, которые обладают высокой мобильностью и способностью к ведению автономных боевых действий», – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны акцентировал внимание участников совещания на том важном обстоятельстве, что «проверка боеспособности развёрнутой группировки проводилась войсками обозначения противника, подготовленными с учётом всестороннего анализа тактики бандформирований «Исламского государства» в Сирии».

Манёвренные и разведывательно-поисковые действия по блокированию и уничтожению террористов отрабатывались общевойсковыми подразделениями в тесном взаимодействии с самолётами ударной авиации.

Огневое поражение боевиков осуществлялось массированным применением всех видов вооружения и военной техники.

К нанесению ударов привлекались современные комплексы высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования.

«Цели учения «Запад-2017» достигнуты», – подчеркнул Министр обороны, – вооружённые силы России и Белоруссии показали высокую эффективность в обеспечении военной безопасности Союзного государства».

Он также отметил, что в ходе учения была продемонстрирована возросшая полевая, лётная и морская выучка войск, а также способность двух государств совместно решать вопросы защиты от различных вызовов и угроз.

«Полученный опыт будет учтён при планировании мероприятий оперативной подготовки на предстоящий учебный год», – подытожил Министр обороны.

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