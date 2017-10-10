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10.10.2017 (15:49)

В Центральном военном округе началась плановая контрольная проверка войск за 2017 учебный год

В Центральном военном округе (ЦВО) началась плановая контрольная проверка войск за 2017 учебный год.

В ходе данного мероприятия, которое носит комплексный характер, войска и штабы отчитаются по вопросам мобилизационной и боевой готовности, боевой подготовки, правопорядка и воинской дисциплины. Будет в полном объеме проверена техника и вооружение, а также процесс воспитания личного состава.

В ходе итоговой проверки особое внимание будет уделено качественным параметрам выучки соединений, воинских частей и штабов, профессионально-должностной подготовке личного состава.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Проверка боеготовности
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