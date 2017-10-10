10.10.2017 (15:38)

Кировская область отправит в войска более 1200 человек в ходе призывной кампании

Военный комиссариат Кировской области в ходе осенней призывной кампании отправит на военную службу более 1,2 тыс. новобранцев. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил военный комиссар Кировской области Юрий Мешавкин.

«Из них 15 человек отправятся в Президентский полк, 10 – в научные роты Вооруженных сил РФ», – сказал Юрий Мешавкин.

Все призывники перед убытием в войска будут обеспечены пластиковыми карточками, персональными электронными картами, а также комплектом повседневной формы одежды.

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