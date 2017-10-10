10.10.2017 (15:00)

На черноморском побережье Кавказа проходит полевой выход ракетно-артиллерийского соединения ЧФ

В соответствии с планом боевой подготовки ракетно-артиллерийское соединение Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) проводит полевой выход на полигоне Железный Рог.

Расчеты противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» в полевых условиях отрабатывают действия по нанесению ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника и противодесантной обороне побережья.

В рамках полевого выхода ракетчики и артиллеристы сдали нормативы по приведению комплексов к бою, подготовке к стрельбе и смене огневых позиций, отработали тактику ведения боевых действий в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп.

Мероприятия боевой подготовки ракетно-артиллерийского соединения ЧФ на полигоне Железный Рог продлятся до конца октября.

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