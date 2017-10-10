10.10.2017 (14:44)
В Севастополе завершился чемпионат Вооруженных Сил по международному военно-морскому пятиборью
В Севастополе на спортивных объектах ЦСКА прошел чемпионат Вооруженных Сил России по международному военно-морскому пятиборью, в котором приняли участие 7 женских и 9 мужских команд, представляющих ВМФ, Южный и Центральный военные округа, Черноморский флот, Военный институт физической культуры (ВИФК) и ЦСКА.
В упорной борьбе первое место в командном зачете у женщин завоевали спортсменки ЦСКА, на второй позиции –– команда ВИФК, спортсменки Черноморского флота замкнули тройку сильнейших.
У мужчин первые два места также завоевали команда ЦСКА и ВИФК, а третьей стала команда ЦВО.
Соревнования в Севастополе проводились в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах Российской Федерации в 2017 году.
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