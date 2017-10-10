Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

10.10.2017 (14:44)

В Севастополе завершился чемпионат Вооруженных Сил по международному военно-морскому пятиборью

В Севастополе на спортивных объектах ЦСКА прошел чемпионат Вооруженных Сил России по международному военно-морскому пятиборью, в котором приняли участие 7 женских и 9 мужских команд, представляющих ВМФ, Южный и Центральный военные округа, Черноморский флот, Военный институт физической культуры (ВИФК) и ЦСКА.

В упорной борьбе первое место в командном зачете  у женщин завоевали спортсменки ЦСКА, на второй позиции –– команда ВИФК, спортсменки Черноморского флота замкнули тройку сильнейших.

У мужчин  первые два места также завоевали команда ЦСКА и ВИФК, а третьей стала команда ЦВО.

Соревнования в Севастополе проводились в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий в Вооруженных Силах  Российской Федерации в 2017 году.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false