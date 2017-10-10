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10.10.2017 (14:41)

Оркестр Военной академии РХБ защиты принял участие в фестивале детско-юношеского спорта «Вперед, Россия!»

Оркестр Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко под управлением военного дирижера, заслуженного артиста Костромской области подполковника Эдуарда Клейна принял участие в музыкальном обеспечении фестиваля детско-юношеского спорта «Вперед, Россия!».

В фойе концертно-выставочного центра «Губернский» Костромы перед началом концертной программы «О спорт, ты — мир!» военные музыканты исполнили популярные танцевальные пьесы композиторов Кирилла Молчанова, Людмилы Лядовой, Василия Соловьева-Седого, а также спортивные марши Александры Пахмутовой, Матвея Блантера и Исаака Дунаевского.

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