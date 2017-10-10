10.10.2017 (14:16)

На российской военной базе в Таджикистане завершена подготовка техники к зиме

Военнослужащие 201 российской военной базы в Республике Таджикистан завершили мероприятия по переводу вооружения и военной техники на режим зимней эксплуатации.

Произведены все виды технического обслуживания узлов и агрегатов автомобильной, бронетанковой техники и специального транспорта, а также проведены занятия с личным составом по вопросам её эксплуатации в условиях высокогорья при резких перепадах температуры.

В парках боевых машин были организованы посты специальных работ по обслуживанию фильтров, аккумуляторных батарей, восстановления лакокрасочного покрытия, производства рихтовочных и сварочных работ.

Всего на проведение сезонного обслуживания техники было привлечено более 800 водителей, механиков-водителей и членов экипажей.

201 военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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