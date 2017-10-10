10.10.2017 (13:56)

В Санкт-Петербурге начался сбор руководящего состава медицинской службы ЗВО

В Санкт-Петербурге на базе 442-го военного клинического госпиталя Минобороны России начался сбор руководящего состава медицинской службы Западного военного округа (ЗВО). В его работе участвуют более 100 военных врачей, среди них – начальники военно-медицинских учреждений, организаций, медицинских служб воинских частей округа.

В течение трехдневного сбора будет проведён анализ состояния медицинского обеспечения сил округа, произведена оценка результатов деятельности медработников.

В ходе сбора будет доведен опыт работы офицеров медицинских групп во время многомесячных учений и полевых выходов, проведен ряд показных занятий по организации неотложной медицинской помощи, развертыванию и работе операционной. В военном клиническом госпитале участники ознакомятся с работой дежурной смены приемного отделения и организацией работы операционного отделения.

Завершится сбор подведением итогов и постановкой задач на качественное медицинское обеспечение на 2018 год.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице