10.10.2017 (13:30)

За первое полугодие военнослужащие ЗВО в Воронежской области приобрели более 350 квартир и более 50 частных домов

В первом полугодии текущего года офицерами и военнослужащими контрактной службы Воронежского территориального гарнизона Западного военного округа (ЗВО) было приобретено более 350 квартир и более 50 частных домов с земельными участками по накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Об этом сообщил командующий общевойсковой армией ЗВО, начальник Воронежского территориального гарнизона генерал-майор Александр Перязев.

«С момента введения НИС воронежцы приобрели уже более 3600 квартир, – сказал генерал-майор Александр Перязев. – За последние 5 лет количество участников НИС среди военнослужащих выросло более чем в десять раз. Абсолютное большинство военнослужащих приобрели квартиры в столице Черноземья – городе Воронеже. Он по-прежнему в десятке лидеров по количеству приобретаемого жилья участниками НИС. Такие темпы прироста связаны с увеличением уровня привлекательности военной службы по контракту во вновь формируемых мотострелковых дивизиях армии и с развитием инфраструктуры региона. Улучшается и качество приобретаемого жилья. Так, средняя площадь приобретаемой квартиры в регионе по военной ипотеке в текущем году составила 69,2 кв. метра. Военнослужащие предпочитают покупать квартиры в новых домах, построенных по современным технологиям», – добавил командующий общевойсковой армией ЗВО.

Всего в местах расквартирования воинских частей общевойсковой армии ЗВО в текущем году приобрели жилые помещения более 1000 семей военнослужащих. Каждая 12-я семья приобрели жилые дома с земельными участками.

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