10.10.2017 (13:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье отработали задачи по специальной подготовке на миротворческом посту

С военнослужащими мотострелкового подразделения Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведено практическое занятие по специальной подготовке.

На полигоне военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали на учебном месте «Миротворческий пост» действия по принудительной остановке транспортных средств, водители которых предпринимали попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов.

По замыслу занятия водители не выполнили законные требования российских военнослужащих осуществить остановку для осмотра транспортного средства на наличие оружия, боеприпасов и наркотических веществ. После применения мотострелками спецсредств «Ёж» условные нарушители оказали вооруженное сопротивление. Личный состав занял огневые позиции и задержал условных нарушителей, предотвратив попытку провоза в Зону безопасности запрещенных предметов.

Особое внимание на занятии было уделено действиям при поступлении вводной о ранении одного из военнослужащих и оказании ему первой медицинской помощи.

Данное занятие являлось заключительными для военнослужащих мотострелкового батальона, которые в течение 2017 учебного года готовились на базе ОГРВ ПРРМ перед заступлением в Зону безопасности.

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