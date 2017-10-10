10.10.2017 (13:10)

Боевые расчеты ПВО Балтийского флота прибыли на полигон в Астраханской области для выполнения боевых стрельб

Подразделения ПВО береговых войск Балтийского флота готовятся на полигоне Капустин Яр к учению с боевой стрельбой из зенитных ракетных комплексов «Тор», «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» по мишеням, имитирующим боевые самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты условного противника.

Перед зенитчиками будет поставлена задача уничтожить цели как с оборудованных позиций, так и с короткой остановки при движении в составе колонны.

В общей сложности в учении с боевой стрельбой принимают участие около 400 военнослужащих, задействовано более 50 единиц специальной военной техники и вооружения.

В преддверии выезда на Капустин Яр на полигонах в Калининградской области было проведено боевое слаживание расчетов с отработкой вопросов тактической, технической, специальной, инженерной и военно-медицинской подготовки. Затем проходили занятия в составе батарей.

Нынешние боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр являются плановым мероприятием боевой подготовки и продлятся в течение нескольких недель.

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