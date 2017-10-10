10.10.2017 (12:50)

В рамках учения КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2017» прошла тренировка истребительной, штурмовой и армейской авиации ЮВО и ВВС Армении

В ходе проведения совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие – 2017» на полигоне Баграмян Вооружённых сил Республики Армения и полигоне Алагяз 102-й военной базы Вооруженных Сил РФ проведена совместная тренировка армейской, истребительной и штурмовой авиации российской авиационной военной базы Эребуни и ВВС Армении.

В тренировке воздушного боя и авиационного прикрытия войск было задействовано более 25 самолетов и вертолетов вооруженных сил Армении и России, в том числе истребители МиГ-29, штурмовики Су-25, ударные вертолеты Ми-24П и транспортные вертолеты Ми-8МТ.

В ходе практических действий звено истребителей Миг-29 отработало вопросы прикрытия наземных подразделений в ходе выполнения задач в горной местности. Учебные воздушные бои велись на различных высотах в дневное и ночное время суток.

Экипажи штурмовой и армейской авиации ВВС Армении и российского соединения ЮВО нанесли условные ракетно-бомбовые удары по наземным целям и обеспечили прикрытие подразделений КСОР ОДКБ из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, принимающих участие в совместных учениях на полигонах Баграмян и Алагяз.

Учение проводится под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова и продлится до 13 октября.

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