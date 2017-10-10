10.10.2017 (12:10)

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота отработали погрузку на большие десантные корабли

Сегодня в рамках итоговой проверки за летний период обучения по плану полевого выхода двух отдельных бригад морской пехоты Тихоокеанского флота на Камчатке проведены тактико-специальные занятия по погрузке и выгрузке личного состава и боевой техники на большие десантные корабли.

Большие десантные корабли «Пересвет» и «Ослябля» решали в море задачи по связи, совместному маневрированию, провели тренировки по борьбе за живучесть и организации противовоздушной обороны десантного отряда, после чего подошли к берегу и приняли на борт десант. Сегодня экипажи кораблей и морские пехотинцы отработали высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Планируется, что полевой выход морских пехотинцев завершится двусторонним бригадным тактическим учением с этапом боевой стрельбы. К учению планируется привлечь до 1000 военнослужащих и порядка 300 единиц техники.

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