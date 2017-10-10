10.10.2017 (11:36)
В Большом зале консерватории имени П.И. Чайковского состоялся концерт, посвященный 90-летию Центрального военного оркестра
В Большом зале Московской консерватории имени П.И. Чайковского состоялся праздничный концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации.
Концерт был приурочен к празднованию 90-летия со дня образования знаменитого музыкального коллектива.
Музыканты исполнили старинные и современные военные марши, вальсы, танго, сочинения российских и зарубежных композиторов.
Метки: