10.10.2017 (11:55)

Во Владивостоке состоится торжественная встреча отряда кораблей морских сил самообороны Японии

14 октября в рамках плана международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2017 год во Владивосток прибудет отряд кораблей морских сил самообороны (МССО) Японии в составе эсминца «Харусамэ» и учебного корабля «Касима».

Церемония встречи отряда кораблей морских сил самообороны Японии пройдет на 33-м причале Корабельной набережной. В ней примут участие представители командования Тихоокеанского флота, рота Почетного караула и оркестр штаба ТОФ. По русской традиции гостей встретят хлебом и солью.

Визит кораблей МССО Японии продлится в течение пяти дней, в течение которых для гостей спланированы обширная культурная программа и спортивные соревнования с моряками Тихоокеанского флота, состоится ряд протокольных мероприятий.

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