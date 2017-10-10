10.10.2017 (11:32)

Саперы ЮВО в Ингушетии перевыполнили годовой план по очистке территории от взрывоопасных предметов в полтора раза

Военнослужащие инженерно-саперного батальона инженерной бригады Южного военного округа (ЮВО) продолжают работы по сплошной очистке от взрывоопасных предметов (ВОП) на территории Чечни. В настоящее время основные усилия военных инженеров направлены на разминирование горных районов Чечни.

На территории Ингушетии в связи с выпадением снежного покрова выполнение задач по разминированию и очистке местности от ВОП завершено. При этом саперы фактически проверили и очистили более 350 га, что в полтора раза превышает годовой план по очистке территории республики.

Всего с начала сплошной очистки районов саперы ЮВО проверили более 2,2 тыс. га, выполнив при этом более 92% годового плана, обнаружили и обезвредили при этом около 9,2 тыс. взрывоопасных предметов. Количество взрывоопасных предметов, обнаруженных за сутки нередко доходит до 50 штук. Среди находок в основном неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, а также другие боеприпасы. Такие находки саперы уничтожают на месте обнаружения накладным тротиловым зарядом.

Всего в текущем году спланированно проверить более 2,4 тыс. га на территории Чечни и Ингушетии.

К выполнению работ привлечено около 300 военнослужащих ЮВО и более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе робототехнический комплекс разминирования «Уран».

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