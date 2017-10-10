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10.10.2017 (11:17)

Минометчики ЮВО в ходе полевого выхода уничтожили колонну условного противника в предгорьях Дагестана

В Дагестане на полигоне Дальний около 100 военнослужащих минометных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) завершили боевые стрельбы.

В условиях горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» калибра 120 мм поразили около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника на удалении до 7 тыс. метров. Всего было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

Особое внимание в ходе занятий уделялось стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественным преградами (гора, лесополоса). Отличительными особенностями стрельбы в горах являются необходимость учета атмосферного давления, превышения цели над огневой позицией, сложность определения топогеодезических данных.

Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке, таких, как приведение миномета к бою, в походное положение, смена огневой позиции и другие.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Артиллерия
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