10.10.2017 (11:17)
Минометчики ЮВО в ходе полевого выхода уничтожили колонну условного противника в предгорьях Дагестана
В Дагестане на полигоне Дальний около 100 военнослужащих минометных подразделений мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) завершили боевые стрельбы.
В условиях горно-лесистой местности военнослужащие из минометов «Сани» калибра 120 мм поразили около 30 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, живую силу, огневые точки условного противника на удалении до 7 тыс. метров. Всего было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.
Особое внимание в ходе занятий уделялось стрельбе по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественным преградами (гора, лесополоса). Отличительными особенностями стрельбы в горах являются необходимость учета атмосферного давления, превышения цели над огневой позицией, сложность определения топогеодезических данных.
Боевым стрельбам предшествовали тренировки, в ходе которых личный состав выполнил около 20 нормативов по специальной подготовке, таких, как приведение миномета к бою, в походное положение, смена огневой позиции и другие.