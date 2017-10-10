10.10.2017 (11:05)
В Северной Осетии завершились сборы с военными психологами общевойсковой армии ЮВО
В Северной Осетии в гарнизонном Доме офицеров завершился сбор с военными психологами 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе и Закавказье.
В сборе приняло участие около 50 военных психологов воинских частей и соединений ЮВО, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной и Южной Осетии.
В ходе мероприятия психологи изучали организацию и проведение психологической работы в боевой обстановке и повседневной жизнедеятельности с учётом накопленного опыта психологической службы в войсках.
Значительная часть занятий была посвящена практическим вопросам оказания психологической помощи военнослужащим всех категорий и анализу работы специалистов психологической работы в ходе учений.
Специалисты-психологи прошли целый комплекс учебных мероприятий, направленных на совершенствование знаний, умений и навыков в работе с военнослужащими, привлекаемыми к выполнению боевых задач, а также на поддержание здоровой морально-психологической обстановки в воинских коллективах.
Основными целями данного мероприятия являются создание профессионального сообщества высококвалифицированных специалистов, а также разработка единого подхода в организации психологической работы с учетом специфики оперативных задач, решаемых войсками ЮВО.