10.10.2017 (10:47)

В войсках Южного военного округа началась итоговая контрольная проверка за 2017 учебный год

В органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях Южного военного округа (ЮВО) под общим руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова началась итоговая проверка за 2017 учебный год.

Комплексные комиссии управления ЮВО оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники (ВВТ), морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, кадровой работы в подчиненных подразделениях.

В ходе контрольных занятий на 25 полигонах и учебно-тренировочных комплексах ЮВО военнослужащие продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам обучения, а также при выполнении упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и штатного вооружения боевых машин.

Всего к контрольным занятиям привлечено около 100 соединений и воинских частей ЮВО, весь личный состав которых по итогам получит оценку достигнутой служебно-боевой деятельности.

Особое внимание в ходе проверок рабочими группами по гарнизонам будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.

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