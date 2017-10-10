10.10.2017 (10:50)

Более 20 кораблей Каспийской флотилии вышли в море на плановые учения

В рамках проведения итоговых морских учений три корабельные группировки Каспийской флотилии провели комплекс ракетных и артиллерийских стрельб по различным целям и противоминных боевых упражнений. Также в ходе отработки практических действий в море экипажи кораблей флотилии проводят тренировки по противоминной, противовоздушной, противоподводно-диверсионной обороне, по радиационной, химической и биологической защите, а также по борьбе за живучесть кораблей.

На начальном этапе тральные корабли провели учение по противоминной обороне, осуществив разведывательный поиск мин контактными и неконтактными тралами различными способами траления с уничтожением обнаруженных минных заграждений и дальнейшей проводкой кораблей за тралами.

На последующих этапах учений моряки отработали тактику ведения морского боя с отрядами кораблей условного противника (поддерживаемого авиацией) в ходе обеспечения безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

В частности, экипажи малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала» выполнили боевые упражнения по совместной стрельбе из корабельных артиллерийских установок А-190 по корабельным щитам-мишеням, имитирующим условного противника.

Проводя стрельбу по морской цели, боевые расчёты кораблей применили комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнением морских манёвров по уклонению при отражении ударов условного противника.

Затем корабельная ударная группа провела учение по противовоздушной обороне с отражением атаки воздушного противника, в ходе которого боевые расчёты выполнили постановку ложной цели комплексом пассивных помех ближнего рубежа и стрельбу зенитными ракетами по имитатору воздушной цели.

Всего экипажи ракетных, артиллерийских и тральных кораблей выполнили более 20 боевых упражнений с применением ракетного, артиллерийского и минно-трального вооружения. Также отработано взаимодействие с авиацией 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Проводимые учения являются заключительным этапом боевой подготовки корабельных сил Каспийской флотилии в летнем периоде обучения. В морских полигонах Каспийского моря учебно-боевые задачи выполняют более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», малые ракетные корабли «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг» малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Волгодонск» и «Махачкала», базовый и рейдовые тральщики, отряд десантных катеров и приданные суда обеспечения. Учения продлятся до конца текущей недели.

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