10.10.2017 (10:40)

С Татищевским соединением РВСН проводится КШУ в рамках контрольной проверки за летний период обучения

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) продолжаются контрольные комплексные проверки частей и соединений по итогам летнего периода обучения 2017 учебного года.

Ранее в Новосибирском ракетном соединении проверка проводилась комплексной группой командования РВСН. В Татищевской (Саратовская обл.), Барнаульской и Тагильской ракетных дивизиях проверка проходит под руководством командующих объединений.

В рамках проверки с Татищевским ракетным соединением проводится командно-штабное учение (КШУ), в ходе которого ракетные полки, части охраны и обеспечения выполняют мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, задачи инженерного обеспечения, радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Также будут отработаны практические действия противодиверсионных групп по обнаружению и захвату ДРГ условного противника.

Цель учения – оценка слаженности действий частей и подразделений управления соединения, практических навыков командования и военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток.

В других ракетных соединениях контрольные проверки ракетных полков, подразделений управления, частей охраны и обеспечения проводятся под руководством командиров дивизий.

Воинские части и подразделения ракетных соединений будут проверены по всем составляющим и критериям боевой готовности, боевого дежурства, боевой выучки, морально-психологического состояния личного состава и противодействия терроризму.

В ходе контрольных проверок внезапно будут привлекаться части и подразделения, не участвующие в проверке, для решения задач в интересах боевой готовности проверяемых подразделений.

Всего в РВСН к контрольным комплексным проверкам и учениям по итогам зимнего периода обучения привлечено более 10 тыс. военнослужащих и задействовано около 1000 единиц техники.

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