10.10.2017 (10:34)

Весь личный состав вновь созданных мотострелковых дивизий ЗВО приступил к сдаче контрольной проверки за 2017 год

В подразделениях вновь созданных мотострелковых дивизий общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) началась контрольная проверка за летний период обучения, в ходе которой личный состав сдаст нормативы по физической и профессиональной подготовке согласно военно-учетной специальности, зачеты на знание нормативно-правовых и служебных документов.

«В ходе выполнения практических заданий 100% танковых экипажей, артиллерийских расчетов и номеров расчетов в мотострелковых подразделениях выполнят стрельбы на штатной технике, проведут ротные тактические учения. – сообщил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев. – Командиры тактического звена сдадут зачеты по умению применить весь комплекс вооружения для выполнения учебно-боевых задач в составе штатных подразделений и с приданными силами. Это первая настоящая проверка для молодых командиров - выпускников высших военных учебных заведений и вверенного личного состава «молодых» дивизий».

Всего к проверке привлечено 100% личного состава армии, в ней будет задействовано свыше 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, 4 общевойсковых полигона в Воронежской, Нижегородской Белгородской и Смоленской областях.

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