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10.10.2017 (10:25)

Военкоматы ЗВО направят на службу в Президентский и Преображенский полки 1500 новобранцев

Военные комиссариаты регионов, на территории которых дислоцируются войска Западного военного округа, в ходе осеннего призыва направят на военную службу в Президентский и Преображенский полки более 1500 новобранцев, отвечающих повышенным требованиям к здоровью, внешности и биографии.

В настоящее время офицеры полков завершили работу в 27 военкоматах ЗВО по отбору кандидатов на службу. В ближайшие дни состоятся торжественные церемонии отправки воинских команд к месту службы.

В элитные подразделения отбираются призывники с отличной репутацией, ростом от 175 до 190 см, спортивного телосложения, без татуировок, обладающие хорошим зрением и слухом, в частности, воспринимающие шепот на расстоянии не менее 6 м.

Президентский полк ФСО России и отдельный комендантский Преображенский полк Западного военного округа – уникальные подразделения, дислоцированные в Москве, обеспечивают мероприятия с участием руководителей государства.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Военный комиссариат , Призывник , Военная служба по призыву
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