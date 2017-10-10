10.10.2017 (10:00)

В ходе совместного учения проведена первая операция ССО Белоруссии и ВДВ России по ликвидации ДРГ условного противника

В ходе совместных российско-белорусского тактического учения передовые подразделения ВДВ России и ССО Белоруссии получили оперативную задачу убыть в районы сосредоточения и приступить к совместной операции.

В ходе специальных действий снайперские пары ВДВ России и ССО Белоруссии выполняли задачи по наблюдению, разведке и выявлению позиций диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника.

В ходе выдвижения к назначенным местам разведгруппа ВДВ России обнаружила ДРГ и передала данные передовому отряду ССО Белоруссии.

Бронегруппа охранения подразделений ССО Белоруссии совершила стремительный бросок в район с координатами, указанными российскими разведчиками, и с ходу уничтожила обнаруженный диверсионный отряд условного противника.

Предварительно известно, что подразделениям ВДВ России и ССО Белоруссии в районах сосредоточения необходимо находиться в готовности к оперативному применению. Основная задача объединенной группировки разрешить учебно-боевую ситуацию силовым способом.

В целом, основные силы объединенной группировки ВДВ России и ССО Белоруссии состоят из штатных парашютно-десантных батальонов со средствами усиления. Всего в учении принимают участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

На вооружении объединенной группировки состоят БТР-80, БМД-2, самоходные артиллерийские орудия «Нона», 82-мм минометы, 135 мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальная техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамо реактивное оружие различного калибра состоящие на вооружении в армиях обоих государств.

Практическими действиями объединенной группировки войск российско-белорусского тактического учения, которое продлится до 11 октября, руководит полковник Евгений Тонких. Учение проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице