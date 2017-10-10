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10.10.2017 (10:10)

Более 2000 военнослужащих ВВО на Курилах и Сахалине задействованы в масштабной проверке боеготовности

На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, расположенных на острове Сахалин и Курилах в ходе контрольной проверки за летний период обучения состоялись тактико-специальные учения с подразделениями связи, инженерных войск и пулеметно-артиллерийского соединения.

В ходе активной части учения военнослужащие отдельного пулеметно-артиллерийского соединения округа, дислоцированного на Курильских островах, выполнили огневые задачи по прикрытию войск в обороне с применением самоходных пушек «Гиацинт» и танков Т-72Б.

В свою очередь военные связисты выполнили нормативы по развертыванию современных аппаратных и станций, отработали вопросы по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащие подразделения инженерных войск в ходе учения выполнили задачи по установке минных полей и осуществили оборону береговой линии от высадки морского десанта условного противника.

Всего на мероприятия контрольной проверки привлекается около 2000 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Сахалинской области, задействовано более 400 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Танковые войска , Ракетные войска , Артиллерия , Войска связи , Восточный военный округ
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