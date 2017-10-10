10.10.2017 (09:45)

На трех полигонах в Псковской области началась совместная операция ССО Белоруссии и ВДВ России

Сегодня подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь (РБ), принимающие в совместном тактическом учении, получили задачу на выполнение основных задач операции.

Передовые подразделения объединенной группировки вышли в район погрузки на самолеты военно-транспортной авиации, а бронетехника в составе колесной и гусеничной бронегрупп выдвинулась по рокадным и полевым дорогам в район предполагаемых действий.

По замыслу учения передовой отряд, состоящий из разведывательных подразделений ССО Белоруссии и ВДВ России, должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его с задачей обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.

Основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ВДВ России и ССО Белоруссии на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего в учении принимают участие около 1000 военнослужащих и задействовано более 200 единиц боевой и специальной техники.

Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь и будет продолжаться до 12 октября.

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