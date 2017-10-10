10.10.2017 (06:42)

В Хабаровском крае летчики ВВО приступили к дозаправке в воздухе

В Хабаровском крае летчики истребительной и бомбардировочной авиации Восточного военного округа произведут дозаправку боевых самолетов в воздухе.

К выполнению этого одного из самых сложных элементов летной подготовки привлечены летчики истребителей Су-30см, авиачастей округа из Хабаровского края и Приморья, экипажи бомбардировщиков Су-24, а также новейших истребителей-бомбардировщиков Су-34, пилоты истребителей-перехватчиков МИГ-31.

Дозаправка выполняется от авиационного танкера Ил-78 воздушно-космических сил России на скорости около 500 км/час, в определенной точке сбора авиагруппы с соблюдением установленных требований по высоте.

Это сложное летно-тактическое задание летчики ВВО планируют также выполнить в ночное время суток.

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