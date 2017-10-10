10.10.2017 (05:32)

В рамках итоговой проверки мотострелковое соединение ВВО поднято по учебной тревоге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в рамках итоговой проверки за 2017 учебный год, стартовало командно-штабное учение с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа.

Военнослужащие были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в район сосредоточения, где выполнили нормативы по подготовке позиций для ведения обороны.

Помимо этого, в рамках учения военнослужащие отработают различные вводные в условиях динамично меняющейся обстановки, в том числе и в ночное время суток.

Кроме того, будут отработаны элементы тылового и медицинского обеспечения, в частности эвакуация условно раненных военнослужащих.

В ходе активной фазы учения состоится этап боевой стрельбы из танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового оружия.

Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено около 2500 человек, задействовано более 200 единиц техники.

По результатам масштабной проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей округа смогут претендовать на получение звания «Ударное».

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