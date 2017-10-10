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10.10.2017 (01:00)

Главное командование Сухопутных войск проверит боевую подготовку соединений и воинских частей

В соединениях, воинских частях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации начали работу комиссии Главного командования Сухопутных войск по проверке контрольных занятий за 2017 учебный год.

Представителями главкомата до 20 октября будут проверены вопросы боевой и мобилизационной готовности, повседневной деятельности, морально-психологического состояния личного состава общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцируемой в Амурской области, и российской военной базе Южного военного округа в Республике Абхазия.

По результатам контрольных занятий каждому военнослужащему будет выставлена оценка, а также проведен контроль подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

Боевая подготовка подразделений будет оцениваться по всем предметам обучения: огневой, тактической, инженерной, строевой, физической подготовкам, вождению боевых машин, радиационной, химической, биологической защите и др.

Одним из основных вопросов контрольных проверок, проверяемых подразделений и соединений станет способность осуществить приведение в высшею степень боевой готовности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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