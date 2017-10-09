09.10.2017 (23:00)

В Барнаульском соединении РВСН началась контрольно-комплексная проверка

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под руководством командующего Омским ракетным объединением проводится контрольная комплексная проверка Барнаульского ракетного соединения, оснащённого подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Тополь».

Среди основных целей проверки – оценка реального состояния дел и уровня боевой готовности ракетного соединения, а также качества работы руководящего состава по организации выполнения задач, поставленных на 2017 учебный год. Комиссия командования объединения проверит состояние боевой и мобилизационной готовности, боевой подготовки, вооружения и военной техники, а также слаженность действий частей и подразделений при выполнении задач.

В рамках проверки особое место займет командно-штабное учение (КШУ), которое предполагает решение обширного круга задач.

Основной целью учения станет определение способности управления соединения, воинских частей выполнить мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, в любых условиях обстановки.

В общей сложности подразделения дивизии отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

Помимо выполнения главной задачи по проведению условных пусков ракет, соединению предстоит отработать вопросы в позиционных районах ракетных полков и воинских частей обеспечения. В ходе учения на качественно новом уровне будут решаться вопросы маскировки ПГРК «Тополь», вывода частей и подразделений РВСН из-под ударов и противодействия современным и перспективным средствам воздушного нападения, а также оповещения об угрозе их применения.



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