09.10.2017 (22:20)

Высокоточные боеприпасы создадут для большинства образцов вооружения

Основой акцент при формировании новой ГПВ делается на разработку и поставку в войска самого современного высокоточного вооружения. Сейчас ставится задача сделать средства высокоточного поражения для каждого образца вооружения Сухопутных войск.

Все современные комплексы разрабатываются, имея в составе боекомплекта управляемый высокоточный боеприпас. Это относится ко всем видам вооружения Сухопутных войск – танкам, БМП, САУ, РСЗО, противотанковым комплексам.

Таким образом, средства поражения Сухопутных войск становятся не только традиционными средствами площадного поражения, но и современным высокоточным вооружением.

Минобороны России уже заключило государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку боевой машины поддержки танков «Терминатор», модернизированного современного танка Т-90М, а также модернизированного БМП-3 с новейшим боевым модулем «Эпоха», имеющем в своем составе два типа управляемых ракет, которые одновременно могут сопровождать и обеспечивать поражение до 5 целей противника, а также 57 мм новую автоматическую пушку.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице