09.10.2017 (21:24)

Работники филиала «Оборонлес» провели экскурсию для школьников Забайкальского края

Работники Ингодинского филиала «Оборонлес» Минобороны России провели экскурсию для школьников МОУ СОШ №1 п. Горный Забайкальского края.

Ребятам показали экипировку лесных пожарных, пожарную технику и инвентарь, применяемый для тушения пожаров. Школьникам провели экологический урок, в ходе которого рассказали о причинах лесных пожаров и о правилах поведения в лесу.

На практической части урока детям показали устройство пожарной автоцистерны на базе КамАЗ. Особый интерес школьников вызвал ранцевый лесной огнетушитель.

Ознакомившись с техникой безопасности и правилами пользования РЛО, дети попробовали себя в роли лесных пожарных.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице